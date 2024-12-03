Над Якутией взорвался астероид

Над Якутией взорвался астероид. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МЧС Республики Саха (Якутия).

Поступила информация об обнаружении и сближении с Землёй потенциально опасного астероида на территории Якутии. Незамедлительно силы и средства всех взаимодействующих структур органов управления территориальной подсистемы РСЧС были приведены в готовность.



К счастью, астероид прошел над атмосферой. Безопасность жизнедеятельности населения не нарушена.

Жители Олекминского и Ленского районов этой ночью могли наблюдать кометоподобный хвост и вспышки.

В соцсетях пользователи опубликовали видео взрыва астероида.