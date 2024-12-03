В Астрахани установлен центральный купол на храм Александра Невского

"Установили центральный купол на храм святого благоверного князя Александра Невского", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

На сегодняшний день на строительной площадке завершается устройство монолитных конструкций и кирпичной кладки. Специалисты активно ведут отделочные работы как внутри, так и на фасадной части храма. Полностью сдать объект планируется в 2026 году.

Губернатор сообщил, что на прихрамовой территории также будет построен приходской дом, где разместятся крестильная, звонница и воскресная школа.

Глава региона особо отметил, что строящийся в Астрахани храм посвящен всем защитникам Отечества и станет символом духовной крепости, святости подвига наших воинов.

"Уверен, что он станет местом, где каждый сможет найти утешение и поддержку", - считает Игорь Бабушкин.