В Екатеринбурге экс-священника обвинили в еще одном домогательстве

В Екатеринбурге на бывшего клирика Даниила Сидорова, задержанного по делу о покушении на насильственные действия сексуального характера, после нападения на девушку возле подъезда жилого дома, возбудили второе уголовное дело, сообщает ТАСС.

На этот раз Сидорова подозревают в домогательствах к 38-летней женщине.

Ранее сообщалось, что клирик мог быть замешан в происшествии с сексуальным подтекстом. Со слов потерпевшей, 10 ноября некий мужчина преследовал ее на улице Куйбышева, однако ей удалось вырваться и дозвониться до родных, тем самым спугнув потенциального насильника.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье "Покушение на насильственные действия сексуального характера". Сразу после инцидента Сидоров был запрещен в священнослужении и выведен за штат Екатеринбургской епархии. Его данные уже удалены из раздела "Персоналии" епархиального сайта. Суд избрал в его отношении меру пресечения в виде запрета определенных действий.