Игорь Бабушкин передал астраханским бойцам на СВО новую мототехнику

Девять квадроциклов отправили в зону проведения специальной военной операции. По поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина технику оперативно закупили и подготовили к транспортировке в подшефный 177 полк морской пехоты Каспийской флотилии, в котором служат много астраханцев.

Как отметил глава региона, квадроциклы поступят туда, где они больше всего необходимы – на курское направление специальной военной операции.

«Ребята нашего подшефного 177 полка морской пехоты сейчас находятся в непосредственном соприкосновении с противником. В сегодняшних условиях, когда чернозём размок, квадроциклы будут хорошим подспорьем бойцам и помогут нам добиться победы, – подчеркнул Игорь Бабушкин. – Хочу передать ребятам наилучшие пожелания. Мы ждём вас и желаем, чтобы вы без потерь вернулись домой».

Заместитель руководителя администрации губернатора Астраханской области Егор Угаров сообщил, что с момента поступления запроса от военных до отправки техники на передовую прошло менее недели.

Мощные квадроциклы обладают повышенной проходимостью. Их будут использовать для выполнения боевых заданий, в том числе для доставки солдат на линию соприкосновения и их эвакуации, для перевозки боекомплекта и медикаментов.