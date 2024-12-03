Telegram оштрафовали на 4 миллиона за отказ удалить запрещенный контент

Мессенджер Telegram оштрафован на 4 млн руб. за отказ удалить запрещенный контент, сообщают РИА Новости со ссылкой на Таганский суд Москвы.

Суд признал Telegram Messanger inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, говорится в сообщении.

Протокол был составлен за отказ удалить запрещённую информацию, какую именно - в суде сообщить отказались.

Это далеко не первый раз, когда суд штрафует мессенджер по данной статье, ранее речь шла о публикациях с информацией о действиях Вооруженных сил России, не соответствующей действительности.