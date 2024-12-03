О решении транспортной проблемы в селе Началово рассказал глава Приволжского района

Началово – активно развивающийся населённый пункт, расположенный рядом с областным центром. В 2019 году численность составляла более 8000 человек. Сейчас проживает почти 15000 сельчан. Так как Началово стремительно растёт, появилась потребность в транспорте.

«Очень много обращений получали о том, что тяжело уехать в город, особенно утром. Это был один из актуальных вопросов, который решили синие автобусы №190», – сообщил глава Приволжского района Дмитрий Мазаев на состоявшейся пресс-конференции.

Новые автобусы поступили в регион в рамках масштабной транспортной реформы, инициированной губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Реформа реализуется в несколько этапов. Она включает не только обновление автопарка общественного транспорта, но и оптимизацию маршрутной сети. Модернизация продолжится и в следующем году, акцент будет сделан на разработку новых межмуниципальных маршрутов.

Глава района также рассказал представителям СМИ, как муниципалитету помогает программа инициативного бюджетирования. Благодаря ей в этом году благоустроили 11 общественных пространств, ещё столько же запланировано привести в порядок в следующем.

«Приятно, что жители активно участвуют, помогают в подготовке проектов и контролируют порядок на готовых объектах. В своих соцсетях я часто рассказываю об этой инициативе и делюсь примерами до и после», – отметил Дмитрий Мазаев.