Бывшие топ-менеджеры "Телты" остаются фигурантами уголовного дела о взятках сотрудникам Минобороны

Бывшие топ-менеджеры "Телты" остаются фигурантами уголовного дела о взятках сотрудникам Минобороны, сообщает Properm.

Адвокаты бывших генерального директора Пермского телефонного завода Алексея Высокова, главного бухгалтера Елены Гришиной и экс-совладельца завода Игоря Морозова продолжают попытки сменить подсудность уголовного дела о мошенничестве с исполнением госзаказа Минобороны на поставку полевых телефонов.

По информации издания, они добиваются рассмотрения дела в Ленинском райсуде в Перми. Сейчас дела о мошенничестве начал рассматривать Мещанский суд.

2 декабря истек срок назначенного два месяца Гришиной и Высокову ареста в СИЗО, ходатайство следствия о его продлении еще 20 ноября поступило в Мосгорсуд, но 28 ноября было возвращено следствию. Речь идет о мере пресечения по другому уголовному делу - о взятке в 36 млн рублей генералам Вадиму Шамарину и Александру Оглоблину. Оба они остаются под арестом.