Ребенок выпал из кабины подъемника на курорте Шерегеш

Ребенок выпал из кабины подъемника на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области.

Следователи начали проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, сообщает СУ СКР по региону.

Видео инцидента появилось в социальных сетях 3 декабря. По данным СК, из-за преждевременного открытия защитной рамы ребенок выпал из кресла подъемника, а затем скатился вниз по склону. Работники канатной дороги вызвали спасателей на место происшествия.

В январе 2024 года сообщалось, что на горнолыжном курорте "Солнечная долина" в Челябинской области подъемник едва не убил шестилетнего ребенка. В какой-то момент механизм фуникулера затянул шарф и руку мальчика. Его почти задушило. Медики сумели реанимировать мальчика, ребенка экстренно доставили в больницу.