В Екатеринбурге почти 60 домов остались без отопления из-за аварии

В Екатеринбурге несколько десятков домов остались без отопления из-за аварии в центре города.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в результате аварии на трубопроводе на проспекте Ленина в уральской столице оказалось нарушено теплоснабжение в 59 многоквартирных домах. Также под отключение попали семь социально-значимых объектов.

"Проводятся аварийно-восстановительные работы. Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Свердловской области", - добавили в ведомстве.

Напомним, в середине ноября в Екатеринбурге жители домов на Ботанике провели целую ночь без отопления из-за аварии. За окном в это время стояла минусовая температура.