Двое детей умерли от ветрянки в Волгоградской области

Двое детей, которые жили в психоневрологическом пансионате "Солнечный Дом" в Волгоградской области, умерли от ветрянки. Как сообщают "Известия", инфекцию выявили 7 ноября. Всего заразилось 11 детей. Шестеро из них в состоянии средней тяжести в больнице и находятся под надзором врачей.

По словам собеседника "Известий", болеть дети начали в ноябре. По предварительным данным, двое воспитанников умерли из-за пневмонии.

Заболевшие госпитализированы, состояние шести из них оценивается как средней тяжести.

Ранее, в октябре, мы сообщали, что в 16 регионах РФ регистрируют подъем заболеваемости пневмонией.

Минимум в 16 регионах России зафиксирован всплеск заболеваемости пневмонией. Заболеваемость выросла в Удмуртии, Коми, Ленинградской, Псковской, Вологодской, Костромской, Омской и Томской областях, в Камчатском и Алтайском краях и в других субъектах. Чаще всего у пациентов выявляют пневмонию инфекционного происхождения.