В Нижневартовске будут судить судебного пристава-исполнителя отделения судебных приставов

В Нижневартовске будут судить судебного пристава-исполнителя отделения судебных приставов по Нижневартовску и Нижневартовскому району УФССП России по ХМАО-Югре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, превышении должностных полномочий, служебном подлоге и халатности.

Сообщается, что с 2021 по 2024 год обвиняемая с целью улучшения результатов служебной деятельности в рамках работы с исполнительными производствами допускала халатность, ненадлежащим образом исполняла свои должностные обязанности и совершала действия, явно выходящие за пределы её полномочий, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов 36 граждан - алиментовзыскателей.

В результате граждане своевременно и в полном объеме не получали денежные средства на содержание несовершеннолетних детей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.