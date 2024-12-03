03 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

Двухэтажный поезд из Челябинска в Москву отправится 13 декабря

Состав поезда № 391/392, курсирующий между Челябинском и Москвой, заменят на двухэтажные вагоны. В таком исполнении он отправится в путь уже на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Челябинска.

В первый рейс инновационный состав отправится из Челябинска 13 декабря в 13:30, из Москвы – 15 декабря в 12:52 по местному времени. Челябинцы смогут доехать до Миасса, Златоуста, Уфы, Бугульмы, Димитровграда, Ульяновска, Инзы, Рузаевки, Потьмы, Рязани, Москвы и других городов, через которые пролегает маршрут поезда.

В мэрии анонсировали акции и спецтарифы, действующие в день первого отправления поезда в рейс 13 декабря 2024 года. Так, из Челябинска в Москву можно будет доехать за 2747 руб., а, например, до Ульяновска за 1855 руб.

В купейных вагонах одновременно в поездку могут отправиться 410 пассажиров, что более чем на треть превышает возможности одноэтажного поезда. Доступ в купе осуществляется с помощью индивидуальных магнитных ключ-карт.

Как отметили в администрации, запуск современных и технологичных междугородных поездов входит в ключевые цели федерального проекта "Туристическая привлекательность страны" нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

О запуске двухэтажного поезда стало известно в середине октября. Как утверждалось, обновление железнодорожного состава связано прежде всего с ростом спроса на наземные перевозки и увеличением пассажиропотока на этом направлении. В настоящее время в стране по 23 маршрутам курсирует 32 пары двухэтажных поездов. За девять месяцев этого года "двухэтажки" перевезли 10,9 млн пассажиров.

Теги: двухэтажный поезд, маршрут, акции


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Ранее 14.10.2024 08:27 Мск Между Челябинском и Москвой будет курсировать двухэтажный поезд

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