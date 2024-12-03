Китай отреагировал на угрозы Трампа ввести пошлины для стран БРИКС

Китай, несмотря на угрозы со стороны избранного президента США Дональда Трампа о введении пошлин для стран БРИКС, продолжит развивать сотрудничество в рамках объединения. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что страны БРИКС выступают за открытость, инклюзивность, взаимовыгодное сотрудничество, а также не участвуют в блоковой конфронтации.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп потребовал от стран БРИКС не создавать собственную валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую, чтобы заменить "могучий доллар США". Он пригрозил БРИКС пошлинами размером в 100% и запретом продавать товары на американском рынке.

Введение независимой от доллара финансово-платежной системы BRICS Bridge активно обсуждалось в октябре на саммите БРИКС в Казани, а саму идею президент РФ Владимир Путин озвучил еще в 2022 году.