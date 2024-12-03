Челябинец пойдет под суд за избиение пенсионера после дорожного конфликта

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Челябинска, который избил пенсионера за "неправильный дорожный маневр". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как установило следствие, утром 18 января 2024 года у дома по ул. Каслинской в Челябинске у 77-летнего потерпевшего произошел конфликт с 35-летней женщиной, которую не устроил дорожный маневр пенсионера.

Женщина решила догнать потерпевшего и позвонила супругу, чтобы сообщить об инциденте. Муж подъехал на парковку и начал вытаскивать пенсионера из автомобиля, а также не менее семи ударил его кулаком в голову. После чего он снова проследовать за потерпевшим, на этот раз чтобы урегулировать конфликт и передать 20 тысяч рублей в качестве компенсации.

После произошедшего пенсионера доставили в больницу, где диагностировали черепно-мозговую травму в виде ушиба головного мозга, которая квалифицирована как легкий вред здоровью.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ об умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений, направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.