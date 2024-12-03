На Урале замдиректора школы вынесли приговор за избиение ученика

На Среднем Урале вынесен приговор по делу об избиении ученика 8-го класса заместителем директора школы. Женщине назначены обязательные работы.

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Ранее сообщалось, что речь идет о Липовской средней школе Туринского района. Все случилось 11 ноября 2023 года: заместитель директора по учебно-воспитательной работе на перемене увидела, что восьмиклассник с друзьями пинает дверь запасного выхода и кидает в нее кирпичи. По версии следствия, женщина сделала ребятам замечание, а затем схватила подростка за шею и прижала к стене, после чего несколько раз ударила его рукой по лицу.

Замдиректора обвинили по статье 156 УК РФ (Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником с жестоким обращением). В мае 2024 года она была отстранена от работы в школе.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодня, 3 декабря, суд вынес свой приговор. Женщина признана виновной, ей назначено 200 часов обязательных работ. Также она лишена права заниматься педагогической деятельностью сроком на 1 год.

Кроме этого, по требованию прокуратуры с замдиректора взыскана компенсация морального вреда в 100 тысяч рублей в пользу избитого ребенка.