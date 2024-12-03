03 Декабря 2024
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Экономика Пермский край
Фото: пресс-служба ПАО &quot;Россети Урал&quot;

Генеральный директор "Россети Урал" Дмитрий Воденников встретился с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным

В рамках своей первой рабочей поездки в Пермский край в должности руководителя компании "Россети Урал" Дмитрий Воденников встретился с губернатором региона Дмитрием Махониным. Глава Прикамья и генеральный директор "Россети Урал" обсудили вопросы тарифного регулирования, приоритеты инвестиционной программы компании, меры по повышению надежности электроснабжения потребителей, перспективы развития электросетевой инфраструктуры Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Россети Урал".

Важной темой разговора стало исполнение нового законодательства о системообразующих территориальных сетевых организациях (СТСО). В соответствии с законом статус СТСО на территории Пермского края получила компания "Россети Урал".

На встрече также были затронуты вопросы готовности пермского филиала "Россети Урал" к отопительному сезону 2024-2025 гг. Так, с целью повышения надежности электроснабжения потребителей региона в текущем году энергетики направили на проведение ремонтов и технического обслуживания оборудования более почти 2,4 млрд рублей.

Прогнозный объем финансирования инвестиционной программы компании "Россети Урал" на территории Пермского края составляет 5,5 млрд. рублей. Ключевыми объектами инвестпрограммы являются реконструкция подстанций "Краснова" и "Северная" в городе Перми, реконструкция воздушной линии электропередачи 110 кВ "Яйва – Соликамск" в Березниковско-Соликамском промышленном узле.

С начала 2024 года филиал "Пермэнерго" выполнил порядка 11 тысяч договоров технологического присоединения. Общая присоединенная мощность на начало декабря составила 236 МВт.

"Деятельность нашей компании на территории Пермского края ориентирована не только на обеспечение надежного электроснабжения потребителей, но и на опережающее развитие электросетевой инфраструктуры в интересах жителей Прикамья, - подчеркнул Дмитрий Воденников. – Убеждён, что в рамках конструктивного сотрудничества с краевой властью мы сможем синхронизировать планы компании с потребностями региона".

(2024)|Фото: пресс-служба ПАО "Россети Урал"

Актуальным аспектом при взаимодействии с регионом остаются вопросы тарифного регулирования. Речь идет о предсказуемости ряда решений, влияющих на экономику пермского подразделения, а также о соблюдении необходимого баланса между объемами выполнения стратегических задач компании и интересов края. Проблематика увеличения необходимой валовой выручки прочих территориальных сетевых организаций приводит к отсутствию учета экономически обоснованных расходов пермского подразделения "Россети Урал" и дефициту источников финансирования выполнения производственных программ.

Губернатор Дмитрий Махонин в свою очередь подчеркнул, что основное внимание должно быть уделено профилактическим работам и модернизации оборудования, что позволит минимизировать аварийные ситуации и обеспечит бесперебойное энергопотребление для жителей и предприятий края. Инвестиционная программа должна включать в себя как краткосрочные, так и долгосрочные проекты, направленные на улучшение качества услуг и поддержание надежности электроснабжения в зимний период.

Кроме того, губернатор акцентировал внимание на необходимости упрощения процесса технологического присоединения для новых объектов. Это создаст условия для инвестиционной активности.

Необходимо отметить, что эффективность процедур по подключению электроэнергии является одним из важных показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

Энергетики пермского филиала "Россети Урал" ведут системную работу, нацеленную на обеспечение доступности электросетевой инфраструктуры как для крупного бизнеса, так и для представителей малого и среднего предпринимательства.

(2024)|Фото: пресс-служба ПАО "Россети Урал"

В ходе рабочего визита в Пермский край генеральный директор "Россети Урал" также провел встречу с коллективом пермского филиала компании. На совещании стороны обсудили реализацию приоритетных проектов и производственные показатели подразделения.

Теги: Дмитрий Воденников, Россети Урал, Дмитрий Махонин


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