ПАО "Россети Урал" и власти Челябинской области договорились о дальнейшем конструктивном взаимодействии

В ходе первой рабочей встречи губернатор Челябинской области Алексей Текслер совместно с генеральным директором ПАО "Россети Урал" Дмитрием Воденниковым обозначили направления дальнейшего взаимодействия по развитию энергетического потенциала Южного Урала. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Россети Урал".

Стороны обсудили актуальные вопросы надежности электроснабжения потребителей, консолидации электросетевых активов, вопросы тарифного регулирования и готовности электросетевого комплекса Челябинской области к прохождению отопительного сезона 2024-2025 гг.

Генеральный директор ПАО "Россети Урал" Дмитрий Воденников отметил, что в 2024 году челябинский филиал компании направил на выполнение ремонтной программы более 1,8 млрд рублей. Все работы выполнены специалистами в полном соответствии с графиком. Особое внимание было уделено надежности схем электроснабжения социально значимых потребителей региона: котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, образовательных учреждений, а также населения города Челябинска, городов и поселков области.

Глава компании "Россети Урал" Дмитрий Воденников акцентировал внимание на целенаправленной работе энергетиков челябинского филиала по обеспечению надежным электроснабжением жителей динамично развивающихся пригородов Челябинска. В 2024 году энергетики "Россети Урал" завершили масштабную реконструкцию нескольких ключевых центров питания с увеличением мощности, направленную на создание благоприятного инвестиционного климата для территорий региона. Речь идет о модернизации ПС 110 кВ "Паклинская" в Челябинске, ПС 110 кВ "Кременкуль" и "Алишево", ПС 35 кВ "Долгая" в Сосновском районе Челябинской области.

Решить проблему дефицита мощности территорий Сосновского района на западном берегу Шершнёвского водохранилища, где ведется активная застройка, повысить качество электроэнергии существующих потребителей, а застройщикам – реализовать свои бизнес-планы в намеченные сроки – позволит строительство новой подстанции 110 кВ "Малиновка" в рамках процедуры технологического присоединения. Проектирование центра питания уже начато.

Работа по развитию электросетевой инфраструктуры идет планомерно и в постоянном конструктивном взаимодействии с главой региона Алексеем Текслером и Правительством Челябинской области, отметил глава компании "Россети Урал".

Так, энергетики "Россети Урал" подключили к электросетям компании важные социальные объекты регионального и федерального значения: Международный межуниверситетский кампус, спортивно-зрелищный комплекс "РМК-Арена" в Челябинске, туристический визит-центр "Луна" в Саткинском районе, а также спортивные объекты и объекты здравоохранения в отдаленных от областного центра Карталинском, Агаповском, Красноармейском, Каслинском, Троицком, Чесменском районах.

Алексей Текслер поздравил Дмитрия Воденникова с назначением на должность руководителя ПАО "Россети Урал", отметив в разговоре важность развитой энергетической инфраструктуры для социальной сферы и жилищного строительства Челябинской области: "Последние несколько лет мы активно решаем вопросы, связанные с надежным качественным обеспечением потребителей в регионе. Например, в Сосновском районе был определенный энергодефицит мощностей. Мы вместе с вами развиваем как подстанции (в том числе в этом году открывали новую подстанцию), так и занимаемся модернизацией электросетевого хозяйства. В целом, мы видим, что показатели растут, наши планы разбиты на несколько лет, и мы сегодня обсудим дальнейшую реализацию этих планов", - подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава "Россети Урал" Дмитрий Воденников подчеркнул, что особое внимание специалисты филиала "Россети Урал" уделяют надежности схем электроснабжения на консолидированных и арендованных электросетевых объектах. За последние пять лет энергокомпания приняла на обслуживание и консолидировала электросетевые активы Копейского, Озерского, Саткинского городских округов, Саткинкого муниципального района, Металлургического района г. Челябинска. Приобретены в собственность электросетевые активы ранее обанкротившейся организации ООО "АЭС Инвест" на территории 27 муниципальных образований Челябинской области. Энергетики ведут планомерную работу по принятию на обслуживание бесхозяйных электросетевых объектов на территории Челябинской области: в Челябинске, Копейске и еще 20-ти муниципальных образованиях региона. В настоящий момент на повестке актуальными остаются вопросы по обеспечению финансирования и определения источника для модернизации данных активов, износ которых на ряде территорий из-за бездействия прежних собственников достигает значительных величин.

Комплекс мероприятий по консолидации электросетевых объектов на территории Челябинской области выполняется с целью формирования единого центра ответственности на базе "Россети Урал" - компании с государственным участием, что позволяет поэтапно решить важные задачи для населения, социально значимых объектов, промышленных предприятий и организаций региона. Особая социальная ответственность возлагается на энергетиков с присвоением статуса системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО). Глава региона и глава энергокомпании обсудили совместные шаги к решению этой важной государственной задачи.

"Совместно с регионом нам предстоит активно и напряженно работать над дальнейшим развитием электросетевого комплекса Южного Урала. Коллектив нашей компании в Челябинской области, как и прежде, готов для выполнения всех поставленных задач. Есть конструктивный диалог, есть общее понимание и единый взгляд на реализацию дальнейших планов. Мы готовы совместно действовать в интересах жителей и экономики региона", - подчеркнул генеральный директор "Россети Урал" Дмитрий Воденников.