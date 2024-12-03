Дети выпали на ходу из маршрутки в Краснодаре

В Краснодаре из маршрутки из-за незакрытой двери на ходу выпали дети. Как сообщает Telegram-канал "Шанхай Краснодар", водитель не закрыл дверь, и дети выпали на дорогу.

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По предварительным данным, на остановке по улице Российской водитель не дождался, пока пассажиры выйдут и зайдут и начал движение на высокой скорости. Ехали в основном ученики младших классов. В результате из маршрутки выпали, по меньшей мере, четверо детей.

На видео попал момент, когда один из детей стоял у двери и едва удерживался за поручень.

Как сообщает полиция Краснодара, водителя оштрафовали на 500 рублей и отстранили от работы на неделю. Там заявили, что входная дверь маршрутки открылась после того, как дети нажали на аварийную кнопку, что "является нарушением с их стороны правил дорожного движения".

Теперь в школах региона будут проводить дополнительные занятия по пропаганде безопасности дорожного движения. Сотрудники полиции рекомендуют родителям объяснять детям правила дорожного движения.