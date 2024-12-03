В Тюменской области льготники смогут ездить на междугородних маршрутах по транспортной карте

В Тюменской области граждане льготных категорий смогут ездить на междугородних маршрутах по транспортной карте, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Так, с 1 января 2025 года льготные транспортные карты, действующие на городских и пригородных маршрутах, будут приниматься для льготного проезда на автобусах междугородного сообщения в границах Тюменской области.

В настоящий момент уже проходит тестирование перехода на проезд по льготным транспортном картам. Оно стартовало еще в октябре. На сегодняшний день все перевозчики, работающие на междугородних маршрутах, подключены к системе.

Тем жителям Тюменской области, у которых уже есть льготные транспортные карты, никуда дополнительно не нужно обращаться - услуга на проезд на междугородних маршрутах будет активирована автоматически. Граждане, получающие денежную компенсацию взамен бесплатного проезда на городских и пригородных маршрутах и имеющие право на льготный проезд на автобусах междугородного сообщения, могут дополнительно оформить льготную транспортную карту для проезда на автобусах междугородного сообщения.

За получением льготной транспортной карты граждане могут обратиться в любой филиал МФЦ.