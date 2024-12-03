03 Декабря 2024
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Златоусте фельдшерам будут платить 800 тысяч рублей в качестве "подъемных"

В Златоусте Челябинской области с 1 января 2025 года на 300 тысяч вырастет сумма единовременной выплаты для медработников и достигнет 800 тысяч рублей.
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Как пояснили в пресс-службе администрации муниципалитета, эта мера поддержки должна привлечь в город кадры и решить проблему нехватки специалистов в медицине. В соответствии с положением, специалист может обратиться за выплатой через год после заключения трудового договора. После получения денег понадобится отработать в учреждении еще как минимум пять лет. Врачи с высшим образованием могут получить и 2 миллиона рублей. При этом они будут обязаны отработать в Златоусте не менее семи лет.

"Увеличение суммы "подъемных" должно повысить обеспеченность учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами. Только за последние два года в Златоуст приехали 15 медработников. Это хирург, онколог, кардиолог, эпидемиолог, отоларинголог, рентгенолог, педиатр, стоматологи, психиатры, терапевты и фельдшеры. Комплексную работу проводим совместно с областным минздравом, городской больницей и депутатами", – подчеркнул глава Златоуста Олег Решетников.

Ранее в Свердловской области в три раза увеличили единовременное пособие выпускникам медицинский колледжей и вузов, устроившимся на работу в госучреждения здравоохранения. Молодые специалисты, переехавшие для работы в сельскую местность, уже стали получать по 150 тыс. рублей, а в остальных территориях - по 100 тыс.

Теги: врачи, подъемные, выплаты


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