Участники СВО будут получать помощь даже в нестандартных случаях

Участники СВО должны получать помощь даже в нестандартных случаях. Так заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.

По ее словам, ни один российский военнослужащий "не должен выпасть из этой системы", но для этого требуется большая работа.

Спикер сказала, что в России выстроена лучшая в мире система поддержки военнослужащих. Этому способствовала совместная работа президента, министерства обороны, государственного фонда "Защитники Отечества" и Федерального собрания.

"Но мы продолжим ее усовершенствование, ее доработку, чтобы даже в нестандартных случаях наши герои могли рассчитывать на помощь с жильем, работой, образованием", - сказала Матвиенко.

Ранее мы сообщали, что пермский боец-контрактник за все время своего участия в СВО не получил ни рубля. О новом вопиющем случае рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Как сообщил он в своем Telegram-канале, к нему обратилась жена военнослужащего из Перми. В августе тот подписал контракт, участвовал в боевых заданиях, а в октябре получил тяжелое боевое ранение в зоне СВО.

"И за все это время он получил… ноль рублей, ноль копеек. Ни за подписание контракта, ни денежного довольствия, потому что ответственные лица, якобы, не могли найти какие-то там документы", - констатировал Иванов.