03 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

Участники СВО будут получать помощь даже в нестандартных случаях

Участники СВО должны получать помощь даже в нестандартных случаях. Так заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.
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По ее словам, ни один российский военнослужащий "не должен выпасть из этой системы", но для этого требуется большая работа.

Спикер сказала, что в России выстроена лучшая в мире система поддержки военнослужащих. Этому способствовала совместная работа президента, министерства обороны, государственного фонда "Защитники Отечества" и Федерального собрания.

"Но мы продолжим ее усовершенствование, ее доработку, чтобы даже в нестандартных случаях наши герои могли рассчитывать на помощь с жильем, работой, образованием", - сказала Матвиенко.

Ранее мы сообщали, что пермский боец-контрактник за все время своего участия в СВО не получил ни рубля. О новом вопиющем случае рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Как сообщил он в своем Telegram-канале, к нему обратилась жена военнослужащего из Перми. В августе тот подписал контракт, участвовал в боевых заданиях, а в октябре получил тяжелое боевое ранение в зоне СВО.

"И за все это время он получил… ноль рублей, ноль копеек. Ни за подписание контракта, ни денежного довольствия, потому что ответственные лица, якобы, не могли найти какие-то там документы", - констатировал Иванов.

Теги: сво, матвиенко


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