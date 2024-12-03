Депутат рассказал о контрактнике, не получившем ни рубля за участие в СВО

Пермский боец-контрактник за все время своего участия в СВО не получил ни рубля. О новом вопиющем случае рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Как сообщил он в своем Telegram-канале, к нему обратилась жена военнослужащего из Перми. В августе тот подписал контракт, участвовал в боевых заданиях, а в октябре получил тяжелое боевое ранение в зоне СВО.

"И за все это время он получил… ноль рублей, ноль копеек. Ни за подписание контракта, ни денежного довольствия, потому что ответственные лица, якобы, не могли найти какие-то там документы", - констатировал Иванов.

Жена пермяка пожаловалась, что у мужа нет денег, чтобы добраться из госпиталя до воинской части. После этого депутат связался с Минобороны и в рамках "неформального взаимодействия" передал информацию по бойцу. Ведомство после внутренней проверки оперативно исправило ситуацию: документы выправили, выплаты военный должен получить уже в декабре.

"С разными сталкивался ситуациями. Кому-то из бойцов не доплачивали 10%, кому-то – 70%. Но чтобы вообще ни рубля – большая редкость", - отметил Максим Иванов.

Напомним, недавно свердловский депутат рассказывал о другом случае, когда в Донецке похитили деньги погибшего участника СВО из Екатеринбурга.