Carlsberg Group заявила о продаже своей доли в "Балтике"

Carlsberg Group сообщила, что продает свою долю в российской пивоваренной компании "Балтика".

Сделка по продаже "Балтики" структурирована как MBO, покупателем выступают два топ-менеджера российской компании.

Летом прошлого года Carlsberg Group сообщала, что нашла покупателя на российские активы, но сделка внезапно сорвалась – из-за решения президента России Владимира Путина передать "Балтику" во временное управление Росимуществу.

Накануне пивоваренная компания "Балтика" была указом президента выведена из временного управления Росимущества.

Ранее Carlsberg Group фактически обвинила российские власти в рейдерском захвате своих активов в России.