Виталий Хоценко вручил награды лауреатам губернаторской премии "Мир открытых возможностей"
Церемония вручения дипломов победителям губернаторской премии "Мир открытых возможностей" в шести конкурсных номинациях состоялась в Омске в рамках мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов.
Награждение одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья на главной концертной площадке региона, собравшей сегодня в зрительном зале представителей всех общественных организаций и объединений инвалидов в регионе.
Губернатор Виталий Хоценко выразил восхищение мужеством и стойкостью этих людей и отметил, что среди них немало тех, кто своим примером показывает как можно изменить жизнь и добиться многого, если не отчаиваться, верить в себя, поддержку окружающих людей.
В свою очередь регион многое делает для создания безбарьерной среды. Кроме того, Омская область один из немногих субъектов федерации, где бюджет финансирует обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. В 2025 году на это направят в 2 раза больше средств.
"Со следующего года мы начинаем работу по созданию системы комплексной реабилитации, которая будет охватывать все сферы жизни человека. Наш Президент Владимир Владимирович Путин поставил задачу – сформировать её к 2030 году. В новом году мы уже получаем первую федеральную субсидию на оснащение реабилитационным оборудованием нескольких комплексных центров социального обслуживания в Омске и ряда других учреждений", - отметил Виталий Хоценко, слова которого приводят в пресс-службе главы региона.
Вместе с органами власти оказанием помощи людям с инвалидностью в Омской области занимаются более 100 общественных организаций, которые станут частью формируемой системы.
Руководитель Омской области вручил детям-инвалидам награды за особые достижения. Лауреаты конкурса "Мир открытых возможностей" получают вместе с дипломами денежную премию.
- В номинации "Образование и наука" дипломом лауреата премии Губернатора Омской области "Мир открытых возможностей" награждена Мария Гришечкина из Нижнеомского района, она - неоднократный призёр и победитель образовательных олимпиад, конкурсов и марафонов, а ныне первокурсница ОмГУ.
- В номинации "Инструментальное мастерство и вокал" победил ученик адаптивной школы-интерната Владислав Темерев, музыкальный талант и трудолюбие помогают юному аккордеонисту ежегодно побеждать в областном фестивале творчества "Искорки надежды".
- Дипломом лауреата премии губернатора в номинации "Техническое творчество и декоративно-прикладное искусство" награждён студент Тарского индустриально-педагогического колледжа Ярослав Шиллер.
- В номинации "Спортивные достижения" премии удостоен воспитанник областного центра Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки Артём Забенков, один из лучших спортсменов-пловцов в своей возрастной группе.
- Премию Губернатора "Мир открытых возможностей" в номинации "Изобразительное искусство" получила Марина Донцова, которая пишет картины и совмещает в своих работах изобразительное искусство с декоративно-прикладным творчеством: бисероплетением и алмазной вышивкой.
- Литературное искусство является главным увлечением лауреата премии, ученика Тарской средней школы Никиты Потёмкина, который успешно постигает технику выразительного чтения и побеждает в конкурсах.