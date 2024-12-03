Виталий Хоценко вручил награды лауреатам губернаторской премии "Мир открытых возможностей"

Церемония вручения дипломов победителям губернаторской премии "Мир открытых возможностей" в шести конкурсных номинациях состоялась в Омске в рамках мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов.

Награждение одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья на главной концертной площадке региона, собравшей сегодня в зрительном зале представителей всех общественных организаций и объединений инвалидов в регионе.

Губернатор Виталий Хоценко выразил восхищение мужеством и стойкостью этих людей и отметил, что среди них немало тех, кто своим примером показывает как можно изменить жизнь и добиться многого, если не отчаиваться, верить в себя, поддержку окружающих людей.

В свою очередь регион многое делает для создания безбарьерной среды. Кроме того, Омская область один из немногих субъектов федерации, где бюджет финансирует обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. В 2025 году на это направят в 2 раза больше средств.

"Со следующего года мы начинаем работу по созданию системы комплексной реабилитации, которая будет охватывать все сферы жизни человека. Наш Президент Владимир Владимирович Путин поставил задачу – сформировать её к 2030 году. В новом году мы уже получаем первую федеральную субсидию на оснащение реабилитационным оборудованием нескольких комплексных центров социального обслуживания в Омске и ряда других учреждений", - отметил Виталий Хоценко, слова которого приводят в пресс-службе главы региона.

Вместе с органами власти оказанием помощи людям с инвалидностью в Омской области занимаются более 100 общественных организаций, которые станут частью формируемой системы.

Руководитель Омской области вручил детям-инвалидам награды за особые достижения. Лауреаты конкурса "Мир открытых возможностей" получают вместе с дипломами денежную премию.