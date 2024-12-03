В новой пермской школе "Флагман" обрушился потолок

В Перми следователи организовали проверку по факту обрушения потолка в новой пермской школе "Флагман", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В ведомстве сообщили, что в школе обрушился отделочный материал с потолка. В этот момент в помещении находились дети. К счастью, никто не пострадал. Следственный комитет проводит процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В городском департаменте образования сообщили, что информация об обрушении плитки направлена в управляющую компанию и концессионеру.