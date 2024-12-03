В Екатеринбурге главу турагентства обвинили в хищении миллионов рублей у клиентов

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело главы туристического агентства. Женщину обвиняют в мошенничестве и присвоении миллионов рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась учредитель и директор турагентства ООО "ППК "ЛЮБОМИРА". Фирма занималась организацией туристического отдыха. Как показало расследование, с марта 2021 по июнь 2023 года глава организации оформляла кредитные заявки на имя своих клиентов – в ряде случаев без их ведома и согласия – под предлогом оформления займов для покупки турпутевок. После поступления денег на банковские счета женщина распоряжалась ими по-своему.

Также, по версии следствия, с января 2023 по август 2024 года она передавала клиентам ложную информацию о подборе туров и просила перечислить деньги для их бронирования. Однако оплату за организацию отдыха директор не производила, а средства тратила по своему усмотрению. В итоге пострадавшие остались и без денег, и без турпутевок.

Как уточнили в прокуратуре, всего у 12 жителей региона и трех кредитных организаций было похищено более 8,5 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит Орджоникидзевский районный суд уральской столицы.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году жители Екатеринбурга смогли через суд вернуть деньги за несостоявшийся отдых за границей.