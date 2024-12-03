Глава СПЧ предупредил об опасности "кишлаков" в российских городах

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев призвал пересмотреть государственную миграционную политику в сторону ужесточения.

По его мнению, трудовые мигранты должны приезжать в Россию только по приглашению и под ответственность работодателя, а к людям, которые хотят стать гражданами страны, должны предъявляться максимально жесткие требования.

"Нам нужны люди, которые могут жить вместе с нами, а не организовывать кишлаки внутри наших городов", — цитирует Фадеева РБК.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин высказался за жесткое регламентирование въезда мигрантов в страну. После его резких высказываний Госдума приняла целый ряд законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией.