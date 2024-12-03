Мэр Челябинска стал вице-губернатором

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выбрал в качестве своего заместителя на общественных началах мэра Челябинска Алексея Лошкина. Постановление об этом 3 декабря разместили на портале официальной правовой информации.

"Назначить Лошкина Алексея Александровича заместителем губернатора Челябинской области на общественных началах. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания", — следует из документа.

Ранее заместителем губернатора на общественных началах была бывший мэр Челябинска Наталья Котова. Она утратила этот статус после перехода на работу в Совет Федерации. Нынешний глава города Алексей Лошкин был избран руководителем столицы Южного Урала 19 ноября.