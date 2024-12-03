Подростка из России, пострадавшего в ДТП на Бали, перевезут на родину

Подростка из России, который серьезно пострадал в аварии на Бали, перевезут в Россию. После публикации SHOT, по требованию консульства и МИД РФ индонезийские врачи отдали все документы на транспортировку.

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До этого местные медики отказывались передавать родственникам и российским врачам документы о ходе лечения.

16-летний парень в ночь с 29 на 30 ноября ехал на байке по дороге и попал в ДТП. Парня госпитализировали со множественными переломами, разрывом желудка и мочевого пузыря. Ему сделали операцию 30 ноября.

"После операции пациент достиг критического состояния, но, как оказалось, в реанимации нет врачей, только медсестра, которая знать не знала, что нужно делать. Чудом стабилизировали", — рассказали очевидцы.

Врачи из России пытались контролировать состояние Ярослава Жукова онлайн.

Как рассказала изданию мама пострадавшего Ярослава, парню нужно ещё минимум 10 дней провести в балийской больнице, после чего будет решаться вопрос о переезде на родину.

По новым данным у молодого человека перелом двух рук, закрытый перелом таза, разрыв мочевого пузыря и разрыв желудка. Текущий счёт за лечение в больнице - примерно 4 млн рублей.

Семья парня думает открыть сбор помощи. Чтобы перевезти его домой, планируют обратиться в МЧС. Если лететь на борту Emirates, то придется заплатить примерно 1,5 млн рублей.