Из Челябинской области незаконно вывезли 100 тонн нефти

Сотрудники Уральского таможенного управления раскрыли схему контрабанды из России в Казахстан нефтепродуктов весом почти 100 тонн и общей стоимостью более 12,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как рассказали в Уральской таможне, жительница Свердловской области от имени коммерческой фирмы в течение трех лет занималась незаконным экспортом из России в Казахстан стратегически важных товаров. Делала она это ради увеличения прибыли юридического лица и сокращения сроков поставки. При этом женщина никогда не предоставляла в таможню декларации на груз. Зная о необходимом порядке таможенного оформления продуктов нефтепереработки, злоумышленница вывозила их под видом других товаров в обход установленной таможенной процедуры.

Уральская оперативная таможня возбудила уголовное дело в отношении менеджера коммерческой организации по статье 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Материалы переданы в Карталинский городской суд Челябинской области. Максимальное наказание за такое преступление - лишение свободы на срок до пяти лет.