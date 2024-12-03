Средняя продолжительность жизни в Тюменской области увеличилась с 70 до 74 лет

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в семинаре "Здравоохранение страны: сегодня и завтра", который провела заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

"Президент поставил перед нами задачу – обеспечить рост продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году. Как показал опыт других стран, мы можем это обеспечить. Люди – это самое главное в нашей стране. Именно этот приоритет мы заложили в новые нацпроекты "Продолжительная и активная жизнь" и "Новые технологии сбережения здоровья". Важно предотвратить заболевание, работать с гражданином до того, как он будет нуждаться в операции или сложном комбинированном лечении", – подчеркнула вице-премьер.

На реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в Тюменской области в 2019-2024 годах из регионального и федерального бюджетов, а также фонда ОМС было выделено более 25 млрд рублей, отметил, комментируя итоги семинара, губернатор Александр Моор.

"На эти средства значительно обновлена материально-техническая база учреждений здравоохранения, введены в эксплуатацию новые объекты, закуплено самое современное медицинское оборудование, в отрасль привлечено более двух тысяч специалистов. Ежегодно высокотехнологичную медицинскую помощь в регионе получают около 20 тысяч человек. Один из важнейших результатов реализации нацпроекта – за последние три года средняя продолжительность жизни в Тюменской области увеличилась с 70 до 74 лет", – подчеркнул губернатор.