03 Декабря 2024
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Спорт Свердловская область
Фото: Свердловская областная федерация бокса

Свердловский министр спорта поблагодарил руководство РМК

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт поблагодарил Русскую медную компанию и ее руководство за развитие спортивной индустрии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, в минувшее воскресенье в Екатеринбурге прошел заключительный день универсиады Свердловской области. Это самые массовые комплексные соревнования среди вузов региона, в которых приняли участие около 2,5 тысяч студентов. Они состязались в 31 виде спорта. Финальный день был посвящен боксу и прошел на арене Академии единоборств РМК.

Леонид Рапопорт поблагодарил РМК за развитие спортивной индустрии(2024)|Фото: Свердловская областная федерация бокса

Здесь же состоялась и официальная церемония награждения победителей и призеров универсиады, которых чествовали Леонид Рапопорт, президент Студенческого спортивного союза Свердловской области Ольга Котлярова и и.о. председателя Свердловской областной федерации бокса Александр Кукарин.

Леонид Рапопорт поблагодарил РМК за развитие спортивной индустрии(2024)|Фото: Свердловская областная федерация бокса

Перед тем, как объявить триумфаторов соревнований, министр обратился к руководству РМК.

Леонид Рапопорт поблагодарил РМК за развитие спортивной индустрии(2024)|Фото: Свердловская областная федерация бокса

"Я хочу поблагодарить руководство Русской медной компании за ту возможность, за те уникальные условия, которые они создали для проведения финальных соревнований универсиады Свердловской области. Мы договорились с ректорским корпусом всех вузов о том, что будем проводить завершение спортивного сезона на классных спортивных аренах города, и у нас все получается", - отметил Леонид Рапопорт.

В общекомандном зачете универсиады первое место заняла команда Уральского федерального университета. Вторыми стали студенты из Екатеринбургского института физической культуры. Третье место осталось за представителями Российского государственного профессионально-педагогического университета.

Теги: Рапопорт, министр, спорт, РМК


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