Песков: Россия продолжит спецоперацию на Украине до достижения всех поставленных задач

Представители Запада намерены продолжать деструктивную линию конфликта. Так сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о продолжении поддержки Киева, пишет РИА Новости

По словам представителя Кремля, военная помощь Украине не сможет повлиять на положение на фронтах.

2 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за 2,5 года прибыл в Киев. Политик заявил, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и объявит о дальнейших поставках Киеву вооружений в декабре на сумму в 650 млн евро.

Также стало известно, что ФРГ кроме денег предоставит Украине обещанное оружие - танки Leopard 1, боевые БПЛА, ЗРК Iris-T.

После этого Шольц в своем аккаунте в соцсети X опубликовал послание Владимиру Путину, в котором указал, что их страна продолжит поддерживать Украину.

"Мы продолжаем специальную военную операцию до достижения всех поставленных задач", - прокомментировал Песков это заявление.

Ранее сообщалось, что первый за почти два года телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и Шольца состоялся 15 ноября. Он прошел по инициативе немецкой стороны. Канцлер заранее оповестил западных лидеров, в том числе Владимира Зеленского, о предстоящем звонке.

Также стало известно, что Германия, Бельгия, Дания и Норвегия до конца года предоставят Киеву пакет военной помощи - 1,4 миллиарда евро.

В ноябре Олаф Шольц отреагировал на боевое испытание Россией баллистической ракеты средней дальности "Орешник" и назвал его "ужасной эскалацией". Эскалацией Шольц также назвал присутствие северокорейских военных на Украине. Канцлер отметил, что Германия остается сторонником Украины, но не намерена отправлять ей дальнобойные ракеты. Он считает, что нужно избежать усиления конфронтации между Россией и НАТО.