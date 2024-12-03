Парламент в Абхазии не стал ратифицировать соглашение об инвестициях

Парламент Абхазии проголосовал против ратификации соглашения об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в республике.

21 депутат из 23 проголосовали против, двое воздержались, передает ТАСС.

У парламента Абхазии к окончанию заседания собралось около 300 человек, выступающих против соглашения.

30 октября это соглашение было подписано в Москве. Его ратификация должна была состояться 15 ноября, но оппозиция выступила против, заявив, что соглашение может привести к росту цен на жилье и создаст риски для малого и среднего бизнеса.

Митингующие захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе администрацию президента, и потребовали отставки главы государства. Позже власть и оппозиция договорились об отставке президента Аслана Бжании и прекращении митингов.

Досрочные выборы президента в Абхазии пройдут в начале февраля 2025 года.