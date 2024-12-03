На Ямале подросток до смерти запинал собственную мать

В Надыме 16-летнего подростка подозревают в избиении матери до смерти, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Сообщается, что 27 ноября 2024 года между 46-летней женщиной и ее сыном возникла ссора. Причиной ссоры, по данным следствия, стало то, что женщина очень часто злоупотребляла алкогольными напитками. Юноша трижды пнул мать в живот ногой. Женщина получила травму в виде разрыва брыжеечной артерии, которая квалифицируется как тяжкий вред здоровью. На следующий день она скончалась.

В настоящее время юноша задержан, следствием проводятся незамедлительные мероприятия с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления. В отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.