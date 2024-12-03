Би-би-си: ВСУ приказали удерживать позиции в Курской области до инаугурации Трампа

Украинским военным в Курской области был дан приказ удерживать позиции до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа, то есть до 20 января 2025 года. Об этом сообщает Би-би-си.

По информации телеканала, один из военнослужащих ВСУ рассказал о приказе держать "максимальную территорию" в целях ее последующего обмена на другую. При этом, как признался военный, "никто не знает, на что" будет вестись обмен.

Ранее советник по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что администрация уходящего президента США Джо Байдена ожидает продолжения конфликта вокруг Украины после инаугурации Дональда Трампа. Чиновник отметил, что не может говорить о подходе команды Трампа к конфликту, но что он может сделать, так это "убедиться, что мы поставим Украину в наилучшее возможное положение, когда передадим эстафету".