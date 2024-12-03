Челябинских школьников будут учить собирать дроны

В образовательном центре №5 города Челябинска открыли лабораторию дронов. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Алексей Лошкин.

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В специально оборудованных классах и полетных зонах дети будут заниматься программированием, сборкой и испытаниями квадрокоптеров.

"Сегодня дроны чаще применяются в боевых условиях, однако в дальнейшей мирной жизни летающие роботы будут широко использоваться для нужд промышленности, МЧС, транспорта, сельского хозяйства и многих других областей науки и техники. А те ребята, кто не планирует связывать свою жизнь с беспилотниками, получают в таких лабораториях очень полезные технические знания", - заявил мэр Челябинска.

Он добавил, что это уже восьмая лаборатория по сборке дронов, открытая с начала года в челябинских школах. Подобные лаборатории создаются в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы".

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил о том, что выпуск беспилотников в России могут увеличить в пять раз до 2030 года. По его словам, в стране уже производят двигатели, электрические компоненты и контроллеры для БПЛА.