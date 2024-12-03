Путин: все российские дети должны уметь плавать

Обучение детей плаванию в России, возможно, станет госуслугой. Об этом говорится в перечне поручений президента Владимира Путина, сообщает сайт Кремля.

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Сегодня прошло заседание Совета по развитию физической культуры и спорта "О роли негосударственных организаций в развитии физической культуры и спорта".

В итоговом документе указано, что власти регионов должны включить физкультурно-оздоровительные услуги - в том числе по обучению детей плаванию и иным жизнеобеспечивающим навыкам - в региональные перечни государственных услуг.

Президент поручил внести поправки, которые расширят полномочия Министерства спорта. Ведомству нужно "принять дополнительные меры, направленные на продвижение универсальных ценностей физкультуры и спорта, прежде всего среди детей и молодежи".

Российский лидер также посоветовал региональным властям договориться с коммерческими организациями, чтобы они предоставляли государственные услуги. Он отметил, что им можно будет назначить налоговые льготы.

Владимир Путин также поручил начать с 2025 года программу "Земский тренер" по привлечению "физкультурников" в деревни.

Также Путин поддержал идею введения "Разговоров о важном" в детских садах для детей с пяти лет. Новый формат таких классных часов в школах ввели осенью 2022 года. На них обсуждают темы, связанные с ценностями российского общества.

Президент ждет отчета о проделанной работе от премьер-министра Михаила Мишустина и региональных властей к 1 марта 2025 года.