На Южном Урале нашли подозреваемого в убийстве шестилетней давности

В Челябинской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве, совершенном в 2018 году. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

По версии следствия, 29 октября 2018 года в поселке Слюдорудник Кыштымского городского округа во время ночного распития алкоголя у двоих знакомых начался конфликт, в ходе которого обвиняемый задушил веревкой 58-летнюю женщину, после чего скрылся. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В ходе работы над возбужденным следственными органами СУ СК уголовным делом, проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полицейские проанализировали ранее собранные материалы и установили круг подозреваемых из числа вахтовых работников, на момент совершения преступления временно проживавших в поселке Слюдорудник.

В ходе расследования и проверки всех попавших в поле зрения полиции и следователей граждан, по подозрению в совершении преступления оперативники задержали 27-летнего ранее неоднократно судимого жителя города Верхний Уфалей. Во время допроса мужчина признался в содеянном.

В следственном отделе по городу Кыштым следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возобновлено уголовное дело.

Ранее сообщалось о продлении ареста екатеринбуржца, обвиняемого в убийстве двух девочек в 1994 году. Задержали его только осенью 2024 года.