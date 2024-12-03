Обломки беспилотника упали на территорию детского сада в Ростовской области

Средства ПВО сбили беспилотник в Каменском районе Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

"Обломки упали на территорию детского сада в Старой Станице", - написал он в Telegram-канале. Пострадавших и разрушений нет. Уточняется, что БПЛА летел на сверхмалой высоте.

29 ноября средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы перехватили как минимум 30 беспилотных летательных аппарата ВСУ над Ростовской областью. Пострадавших не было, но зафиксированы разрушения в жилых домах. Позже сообщалось, что за пределами населенных пунктов находят обломки упавших беспилотников с элементами взрывных устройств.