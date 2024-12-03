03 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

Касперская: Писать в соцсетях и мессенджерах все равно, что кричать на площади

Интернет-мошенничество в России набирает обороты, а утечки данных продолжаются. Об этом в интервью ТАСС рассказала президент группы компаний InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская.
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По ее словам, около 80% телефонного мошенничества идет с территории Украины. Там созданы специальные колл-центры.

"…откуда людям звонят и вымогают средства. Это видно просто по тому, как уходят деньги — человек их направляет на определенные счета, откуда средства очень быстро переводятся в криптовалюту и далее, скорее всего, за границу", - сказала Касперская.

Поэтому банки предлагают гражданам при взятии кредита подумать хотя бы сутки. Это позволяет поставить заслон быстрым транзакциям.

"Возможно, такой ход сократит число жертв. Однако людей системно зомбируют", - сказала Касперская.

Она напомнила о том, что начальник Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий генерал-майор полиции Филипп Немов говорил, что их ведомство сталкивается с такими людьми, которые настолько зомбированы, что даже полиция не может их переубедить, что против них действуют мошенники.

Эксперт отметила, что смартфон не является личной вещью. По ее словам, писать в смартфоне, это все равно, что кричать на площади.

"Все эти производители имеют доступ к гаджету, получают с него данные и со всех сторон анализируют поведение своего пользователя", - сказала она.

Смартфоны помогают им собирать информацию о человеке и затем влиять на него.

Еще одна ошибка граждан - общение через мессенджеры так, как не общались бы лично. Люди допускают грубые высказывания и ненужные картинки.

"Я уже не говорю про пересылку чувствительной информации", - сказала Касперская.

Она отметила, что ни в одной информационной технологии нет абсолютной безопасности. Везде есть уязвимости и риски. Но в России лучшие в мире антивирусы, лучшие системы защиты от утечек, хорошая собственная школа шифрования: в стране около 100 таких компаний.

"К сожалению, наши разработки не могут полностью обеспечить безопасность информационных технологий иностранного производства", - сказала эксперт по информационной безопасности.

Теги: смартфон, информация, мессенджер, соцсети, мошенник


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