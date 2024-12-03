В Екатеринбурге на аукцион выставлен ужин с главой города в неформальной обстановке

Ужин с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым выставлен на аукцион. Такой лот можно будет выкупить на предстоящей Екатерининской Ассамблее-2024.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, приобретатель лота в неформальной обстановке сможет обсудить с мэром уральской столицы интересующие вопросы развития бизнеса, экономики и культуры. Стартовая цена встречи с Орловым не уточняется. Когда и где пройдет ужин, также пока не называется.

Также на аукционе выставят настольное панно "Герб России", выполненное по всем канонам государственной геральдики. Оно обладает художественной и коллекционной ценностью. Лот предоставил директор ООО "Инвестторгстрой" Константин Погребинский.

Кроме этого, на Екатерининской Ассамблее-2024 можно будет приобрести картину Германа Метелева "Моцарт и Сальери". Ее передала на аукцион управляющий директор "Бюро недвижимости Зыряновой" Ирина Зырянова. Метелев окончил Свердловское художественное училище и Ленинградский государственный художественный институт им. Ильи Репина, был членом Союза художников России.

Главный благотворительный вечер Среднего Урала в этом году состоится в ближайшую пятницу, 6 декабря. Мероприятие по традиции приурочено ко Дню святой Екатерины – небесной покровительницы Екатеринбурга. Собранные на аукционе деньги направят на реализацию социально значимых проектов.