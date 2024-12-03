В Югре за взятку будут судить бывшего заведующего офтальмологическим отделением Окружной клинической больницы

Прокуратура Югры утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заведующего офтальмологическим отделением Окружной клинической больницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, с декабря 2016 по май 2020 года обвиняемый получил взятки в виде денег и оплаты турпутевок от директора коммерческой организации, занимающейся продажей медицинского оборудования в обмен на информацию о планируемых закупках для обеспечения заключения контрактов.

Общая сумма взяток составила свыше 2,8 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Ханты-Мансийский районный суд для рассмотрения по существу.