Суд продлил арест на поместье автомобили Тимура Иванова

Суд продлил до конца марта 2025 года срок ареста, наложенного на имущество бывшего заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Среди имущества, арест на которое был продлен, - несколько объектов недвижимости, земельные участки, усадьба "Дворянское гнездо", дорогостоящие автомобили и мотоциклы.

Ранее сообщалось, что срок уголовного преследования по делу в отношении Тимура Иванова закончится в конце 2025 года. Речь идет об уголовном деле об особо крупной растрате и выводе более 4 млрд рублей из банка "Интеркоммерц".

Иванов был задержан 23 апреля 2024 года на рабочем месте в Минобороны РФ. В июне он был освобожден от должности.