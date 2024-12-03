Свердловские депутаты расширили господдержку аграриям

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области во втором чтении приняли законопроект о внесении изменений в региональный закон о господдержке сельхозпроизводителей и лиц, занимающихся закупкой и переработкой сельхозпродукции. Теперь они смогут получать господдержку в виде льготных кредитов, субсидий, пониженной налоговой ставки и по другим направлениям.

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В соответствии с законопроектом, государственную поддержку смогут получать крестьянские и фермерские хозяйства, даже те, которые были созданы без образования юридического лица. Меры, направленные на господдержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, включают также субсидии на покупку техники, обновление материально-технической базы и другие направления.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев в ответ на просьбу об увеличении финансирования сельхозпроизводителей пригрозил лишить местные молокозаводы субсидий, которые продают молоко в другие регионы. Он напомнил, что не может отменять льготы выборочно, только тем, кто занимается "экспортом" продукции, но может отменить их всем сразу.