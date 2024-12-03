Суд не поддержал апелляцию Россельхознадзора по мусорному полигону в Сысерти

17 арбитражный суд отказал Уральскому управлению Россельхознадзора в удовлетворении апелляции по мусорному полигону в Сысерти. Об этом Накануне.RU сообщили представители инициативной группы противников полигона.

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"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - приводят вердикт общественники.

Напомним, в сентябре Россельхознадзор подал жалобу на решение Арбитражного суда Свердловской области, который встал на сторону банка "Агропромкредит". Суд связан с землей у деревни Андреевка Сысертского района, где хотят построить мусоросортировочный завод "Екатеринбург-Юг".

Владельцем земли является банк "Агропромкредит", который, как уверены в Россельхознадзоре, минимум три года не использовал сельхозземли по назначению. Это является серьезным нарушением, которое позволяет наложить ограничения на банк в плане использования земель. Ограничения были наложены, однако последним решением суда признаны незаконными, что развязывает руки банку, который может перевести земли в промышленную зону для строительства завода. Местные жители уверены, что "эко-кластер" станет обыкновенным мусорным полигоном, который навредит экологии района.

В минувшие выходные жители Сысертского района выходили на пикет против строительства завода "Екатеринбург-Юг".