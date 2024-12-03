03 Декабря 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Дети-инвалиды в России, возможно, будут получать две пенсии

Детям-инвалидам, возможно, будут выплачивать две пенсии — по инвалидности и по потере кормильца. Такой законопроект сегодня внесут в Госдуму депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" во главе с Сергеем Мироновым, пишут "Известия".
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В документе указывается, что детям-инвалидам, инвалидам с детства I и II групп, потерявшим одного или обоих родителей, полагается сразу две пенсии — по инвалидности и по потере кормильца.

Сейчас в случае смерти одного из родителей здоровый ребенок получает социальную пенсию по потере кормильца, а ребенок с инвалидностью лишён дополнительных выплат. Он может получать или пенсию по инвалидности или по потере кормильца.

В документе говорится, что социальные пособия по инвалидности в России очень низкие, и когда дети теряют родителей, уровень их жизни сильно падает.

"Об этом пишут граждане в своих обращениях, указывая, что для обеспечения даже самых простых и базовых потребностей только одной социальной пенсии по инвалидности становится уже недостаточно", — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что часть январских выплат россияне получат в конце декабря. Ориентировочно, деньги, которые перечисляют с 1 по 8 января, россияне получат до 28 декабря. К ним относятся единые пособия на детей, для беременных, по уходу за ребёнком до 1,5 лет, ежемесячная выплата из маткапитала и другие гарантии.

Теги: пенсия, дети, инвалид, закон


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