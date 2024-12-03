Мэр Белоярского в Югре ответил на обвинения в браконьерстве в свой адрес

Мэр Белоярского Сергей Маненков прокомментировал обвинения в свой адрес о браконьерстве: 24 ноября в социальных сетях глава Белоярского опубликовал видео, на котором он показывает большой улов щуки. Пользователи заявили, что мэр якобы превысил суточную норму вылова щуки.

"Были на рыбалке втроем, норма вылова - 10 кг, за день поймали меньше 30 кг. Норму вылова не нарушили. На ролике видно, что я там был не один. Я понимаю, там на большой земле норма бывает 3-5 кг в день, у нас [в Югре] - 10 кг на щуку конкретно", - приводит его слова ТАСС.

Маненков также отметил, что он лично привез пять щук из этого улова многодетной семье батюшки, у которого пять детей.