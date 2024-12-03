ВС РФ осталось освободить пять населенных пунктов для полного освобождения ЛНР

Российским военным осталось выбить ВСУ из пяти населенных пунктов Луганской Народной Республики для полного контроля над территорией региона. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Он уточнил, что осталось освободить три населенных пункта Сватовского округа - Надию, Новоегоровку, Петровское, один населенный пункт Кременского округа – Новолюбовку, и относящуюся к Лисичанскому округу Белогоровку.

Ранее Марочко сообщал о том, что "огневой мешок" для украинских боевиков у села Надия в Сватовском районе создали российские военные. Они перекрыли им возможность доставки боеприпасов и восполнения потерь.

Кроме того, по словам эксперта, военнослужащие ВСУ говорят о том, что находятся под серьезным давлением вооруженных сил России возле Макеевки и Невского в Луганской Народной Республике. Солдаты жалуются командованию на одновременные активные бои на части участков фронта. Это может "негативно отразиться на обороноспособности украинских боевиков по ряду объективных причин", сказал эксперт.