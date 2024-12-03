Захарова попросила Байдена-младшего "вылечить" Зеленского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила Байдена-младшего "вылечить" Зеленского. Так она прокомментировала недавнее заявление Хантера Байдена о том, что после помилования он будет помогать людям с зависимостями, пишет ТАСС.

Дипломат порекомендовала ему "начать с Зеленского".

"У Зеленского зависимости сильные. И от наркотиков, и от Байденов", - сказала Захарова.

Ранее мы сообщали, что решение Джо Байдена помиловать сына прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это нанесло большой ущерб авторитету президентской власти США.

Также свое мнение по этому вопросу высказал вновь избранный президент США Дональд Трамп.

"Такое злоупотребление и нарушение правосудия!" - написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

В воскресенье Джо Байден подписал распоряжение о помиловании своего сына Хантера по двум судебным делам. В штате Делавэр Хантер Байден был признан виновным в нарушениях, связанных с владением огнестрельным оружием. В Калифорнии сын американского лидера признал вину в неуплате налогов.